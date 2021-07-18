台語歌手陳思安曾因模仿江蕙爆紅，17日表示幸運的趕上擴大接種族群的首班車，已在高雄至德堂施打AZ疫苗，自認超怕打針的她，為了注射疫苗猶豫了好久，但疫情嚴峻，為了健康考量，最後還是登記了施打疫苗，目前身體狀況無不適，只有手臂痠痛。

陳思安說去到現場才發現大家輪流走到至德堂空曠舞台上打疫苗，很巧合的她在3年前也是這舞台上舉行首次的個唱，而今再度站上舞台則是為了打針，感覺好奇妙，「當初開個唱要站上舞台的心情與此次打疫苗有著異曲同工之妙，都是超緊張的。」陳思安說當時跟蔡小虎先後登記，但蔡小虎至今仍還沒被通知，相當羨慕。

陳思安坦言得知可以施打疫苗後，心情意外，起初沒想到這麼快就被通知，十分幸運，她從小就怕打針，憶起打疫苗時，針剛打進去，直覺一陣痠痛，當場緊張的發出小小的尖叫聲，還讓施打的護士嚇到，她害羞：「很不好意思，雖然注射過程短短幾秒，對我來說卻好漫長，注射完瞬間，心情如獲釋重。」她也有多喝水、休息，為了犒賞自己還吃美食，也鼓勵大家有符合條件的趕快去打疫苗，