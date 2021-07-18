女網友在好市多買了隻大熊布偶，一招超神收納法讓大家全跪了。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

玩具、布偶是家長最常用來犒賞孩子的手段，一名媽媽在好市多買了超大的棕熊娃娃，卻不知該怎麼清洗與收納，靈機一動想到一招，成果讓3.2萬網友全跪了，直呼太神。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，之前買了頭大熊，實在太難清理，也不知道該怎麼收納，決定要拿去丟掉，但靈光一閃，將裡面的棉花全部挖出，只保留外皮，空間省下來了，還容易清洗。

女網友將布偶裡面棉花全部掏出，瞬間成為「等身玩偶大衣」。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO更表示，剩下外皮的玩偶，自己還可以鑽進去，小孩不乖的時候就扮成熊嚇人，全家都玩得超開心。文末原PO也詢問大家「不知道你們都怎麼清洗這隻大熊」。

女網友將成果照曝光後，讓網友全笑翻，吸引3.2萬網友點讚，大家紛紛留言：「這招太神啦XD」、「妳可以考慮穿著去逛Costco」、「根本天才」、「潛水這麼久，第一次留言就獻給妳」、「建議可以去遊樂園打工，現在應該很缺人」、「感覺減重成功需要手術與拉皮的熊XD」、「妙招，等等我也來試試看」、「小孩不會被嚇哭嗎」、「農曆7月快到了」、「熊麻吉現實版」、「穿著騎機車環島，保證爆紅」。