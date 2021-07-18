法國女導演茱莉亞迪古何諾執導的有關一名連環殺手的異想天開電影「鈦」（Titane），今天在第74屆坎城影展奪得最佳影片金棕櫚獎，她是歷來勇奪金棕櫚獎的第二位女性。

評審團主席美國導演史派克李（Spike Lee）在頒獎典禮上說漏了嘴，提前揭露最大獎項得主。

37歲的茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）成為坎城影展74年歷史以來，奪得最高榮譽金棕櫚獎的第二位女性，影評人對這部暴力電影的評價兩極，部分影評讚揚其原創性，其他人則對其瘋狂雜亂手法很反感。

先前的金棕櫚獎唯一女性得主是紐西蘭編劇、製片及導演珍康萍（Jane Campion），她執導的「鋼琴師和她的情人」（The Piano）於第46屆坎城影展（1993年）共同獲此殊榮（當年另一得獎者是陳凱歌執導的「霸王別姬」）。

被形容為身體恐怖類型電影的本片，其展現的能量令人印象深刻。茱莉亞迪古何諾先前於2016年執導的首部劇情長片「肉獄」（Raw），在第69屆坎城影展國際影評人週單元中首映，並獲得費比西國際影評人獎。

坎城影展是全球規模最大影展，本屆影展評審團大獎由兩部作品共享，分別為伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）執導的「我不是英雄」（A Hero），以及芬蘭導演尤侯郭斯曼寧（Juho Kuosmanen）執導的六號房間（Compartment No. 6）。

執導音樂片「安妮特」（Annette）的法國導演李歐卡霍（Leos Carax）獲最佳導演獎。

挪威女星蕾娜特瑞因斯夫（Renate Reinsve）主演挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）執導作品「世界上最糟糕的人」（The Worst Person In The World），獲最佳女演員獎。

美國男星卡賴伯蘭里瓊斯（Caleb Landry Jones）主演澳洲導演賈斯丁柯賽爾（Justin Kurzel）執導電影「內特拉姆」（Nitram），奪最佳男演員獎。

最佳劇本由濱口龍介（Hamaguchi Ryusuke）和大江崇允（Takamusa Oe）獲得，得獎作品是日本導演濱口龍介執導的「在車上」（Drive My Car）。

評審團獎由以色列導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）執導的「阿赫德的膝蓋」（Ahed's Knee）以及泰國導演阿比查邦韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）執導作品「記憶」（Memoria）共同獲得。（譯者：劉學源）1100718