我們的很多記憶，都不是真的！但它卻形成根深蒂固的信念，影響自己的一生。藉由回到過去，重寫記憶，來調整信念，最後就可以改變現在和未來的命運。

甘地說過一句名言：「你的信念，會成為你的想法；你的想法，會成為你的語言；你的語言，會成為你的行為；你的行為，會成為你的習慣；你的習慣，會成為你的價值；你的價值，將成為你的命運。」

他所講的是「信念」和「命運」的關係，也就是從「信念」到「命運」之間，環環相扣的過程。想要改造命運，就要從改變信念著手。然而，存在於我們心中這些牢不可破的信念，究竟是怎麼來的呢？

《療癒密碼2 改寫根源記憶》書中論點，每個人的信念都來自「根源記憶」，偏偏我們的很多記憶，都不是真的！它卻形成根深蒂固的信念，影響自己的一生。幸好我們可以藉由回到過去，重寫記憶來調整信念，最後就能改變現在和未來的命運。

一切都和記憶有關

所謂的「根源記憶」，是由自己的生活經驗，和自己的想像，所創造而成的。其中還包括歷代祖先遺傳下來，累積在你心底的經驗與印象，儲存在你的潛意識裡。「根源記憶」對每個人的影響很大，它像是一個濾鏡，你用它來看待自己，以及你在這一生中，所遭遇的一切人事物。所以它會決定了你的想法、感覺、信念、行動，甚至是體內的荷爾蒙和生理狀態。

遺憾的是，「根源記憶」也容易出錯。一般人以為記憶就像錄影，如實記錄發生在我們身上的事。其實並非如此。

很多真實經驗，會因為自己選擇的鏡頭過濾，而讓記憶出了差錯，也就是這段記憶被自己扭曲、誤解，而建立另一個與事實並不符合，但自己信以為真的價值觀。於是就形成了一個堅定的信念，對自己造成很大的影響。

書上提到一個有趣的故事，叫「冰棒記憶」。有個女孩，天資非常聰穎、才華洋溢，但她的工作成績，卻總是表現得不如預期。後來發現，這問題出在她小時候，一段被自己扭曲的記憶。母親給姊姊一根冰棒，卻沒給她。

儘管當時母親明明有跟她說：「姊姊已經吃完午餐了。等妳吃完午餐，也可以吃冰棒。」但因為那時候，她年紀很小，不是很懂事，所以用了另外一個角度，來詮釋這個件事。

她認為：「媽媽給姊姊冰棒，卻沒給我，因為媽媽比較疼愛姊姊。媽媽之所以不愛我，表示我有哪裡不好。當別人跟我在一起時，他們一定也會看出來我有哪裡不夠好，所以也不會愛我。」這段記憶經過療癒以後，她的工作表現，就突飛猛進了。

打開心的安全裝置

當我們在生存受到威脅的時候，會以為自己需要很多的資源才能生存，也會以為需要擁有很多世俗上的東西，才會快樂，包括：財富、名譽、頭銜、甚至是控制他人的權力，而且會急切到「現在就要！」如果沒要到，就會很不安！

但我們明明知道，事實不是這樣的。其實是因為太恐懼會失去，而讓自己變得自私自利，才是所有不快樂的源頭。

如果一個人真正面臨，會損害到自己生命的危機，確實需要照顧好自己，長遠來看，這麼做也是在讓自己將來有能力幫助他人。

就像搭飛機時宣導安全的廣播，先讓自己戴好氧氣罩，再去幫助身邊的人。但是，如果並沒有碰到那樣緊急的危機，我們應該多為別人著想。除非別人贏了，否則勝利也不會屬於自己。

你的內在有個「心的安全裝置」，每當碰觸到任何恐懼記憶的事件，它就會派遣「恐懼反應小組」去應對。它的首要任務，確實為了是讓你在生命的前六年到十二年，可以平平安安長大。

但現在的你已經成年，你必須要學會：讓自己竭盡可能地，時時刻刻活在愛中，才可以解開「心的安全裝置」，讓自己不再活在恐懼之中。

進行改寫記憶工程

向自己的心解釋：那些因為恐懼而自私的影像，都不是真實的，你為了修改這段記憶而創造的正面影像，也是暫時的，只是程式設計之用，抵銷負面的影像和錯誤，才能創造完美、真實的新記憶，這些全新記憶，將成為你此後人生的預設值。

你不必知道或改變每個負面的記憶，只需在心靈創造足夠的正能量，以消除負面能量。這就是能量醫學的作用方式：用正頻率碰撞負頻率，於是能量互相抵銷，或變成新的正頻率。

你不必因為恐懼，讓自己長期處於生死交關的緊張狀態。你沒有那麼脆弱，身處的環境也沒那麼危險。這世上，唯一比死亡更重要的事，就是愛。

當你心中有愛，你的心就會取消恐懼的記憶排序，開始優先處理正面的愛的記憶。這時，恐懼的記憶就變得不再令人畏懼，因為它們被新湧入的、大量的愛，給改變了。

以上分享的是，由方智出版《療癒密碼2 改寫根源記憶》，我為你摘要的重點。邀請你上時報周刊網站留下意見，和我分享：你對自己成長中的哪個記憶特別有印象？而這段記憶，又為你帶來哪些影響？請你留言跟大家一起討論喔。

《療癒密碼2改寫根源記憶》書封（圖／方智出版提供）

《療癒密碼2改寫根源記憶》

本書作者洛伊德博士認為：根源記憶會影響我們的內在與外在狀態。他開發「記憶工程法」，藉此能量醫學工具，療癒並改寫錯誤的根源記憶，幫助讀者超越困境、自我成長。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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