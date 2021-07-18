皮朋(Scottie Pippen)、巴克利(Charles Barkley)之間的仇怨已經超過20年了，兩人曾在1992年夢幻隊、1998-99球季的休士頓火箭短暫當過隊友，皮朋始終瞧不起巴克利，罵他是「胖子」與「輸家」，巴克利氣得想宰了皮朋，公開要求皮朋道歉。直到2021年，兩人都進入了籃球名人堂，當年的嫌隙卻苦無化解的跡象。

1999年1月，皮朋被賣到火箭，與夢幻中鋒歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)、巴克利合體。雖然3人都是殿堂級球星，畢竟已過了巔峰期，季後賽首輪就被湖人淘汰。皮朋那時手上有6枚冠軍戒指，歐拉朱萬也兩次摘冠，唯有巴克利一冠未得，皮朋毫不掩飾對巴克利的蔑視。皮朋自己則是因為吝嗇而被隊友嘲笑是「不給小費的皮朋」。

巴克利說：「如果皮朋不向我道歉，我就會因殺人罪被逮捕。」顯然巴克利語帶恫嚇，但皮朋根本不怕，他在20多年後表示：「我還希望他真的有種這麼做。我從沒向他道歉，事實上他只敢把幾個白小子從窗戶扔出去而已。只要裁判不在旁邊，他根本不敢找黑人打架。他老愛標榜自己是硬漢，我沒看過他痛扁任何人。」

1997年某天，巴克利在奧蘭多的酒吧打架，把一個男人撞破玻璃扔出窗外而被捕。皮朋居然認為這不算什麼，因為巴克利打的不是黑人。此外巴克利在球場上主動攻擊過歐尼爾(Shaquille O'Neal)、卡爾馬龍(Karl Malone)等有名的猛將，但皮朋表示「裁判在旁邊所以不算」。最後1999年10月，火箭將皮朋賣到拓荒者，結束他短短1季的不愉快旅程。