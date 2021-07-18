台南市將軍區昨(17日)下午發生戴姓男子撞倒2歲女兒意外，2歲女童頭部受傷，家屬現場已實施CPR約10至15分鐘，救護人員趕到後將女童送麻豆新樓醫院急救，因傷勢嚴重，晚間7點再轉送成大醫院轉進加護病房，今天凌晨1時許急救無效不治，後續正由學甲警分局蒐證調查事發原因。

據了解，17日下午4點59分左右，37歲戴姓男子駕駛休旅車於自家庭院倒車卸貨後，欲前進駛離時，因未注意前方狀況，不慎撞到在車輛前方玩耍未滿2歲的女兒，疑似被前輪壓到頭部，家人緊急打119求救。

台南市學甲警分局將軍分駐所員警接獲消息立即前往協助救援，只見女童媽媽正在幫女兒做CPR，女童父親自責難過地跟員警說明情況，緊張到語無倫次。

台南市消防局佳里消防分隊隨後趕到，接手評估女童呼吸及脈搏，立即強迫給氧，送至麻豆新樓醫院急救，女童媽媽也焦急的陪伴女兒到醫院搶救。

女童父親在現場先由員警為他酒測，酒測值為零，隨即也騎著摩托車衝去醫院。女童送醫途中女童鼻子、耳朵持續出血、嘔吐，到院時已無心跳和呼吸停止，經院方插管急救後雖然恢復呼吸心跳，但因傷勢嚴重，晚間7點多轉送成大醫院救治，今天凌晨女童仍因傷勢過重不治。