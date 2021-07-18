村上春樹原著改編電影〈Drive my car〉獲第74屆坎城影展最佳劇本獎，這也是日本在坎城影展首次獲獎。〈Drive my car〉導演濱口竜介與大江崇允兩人編劇。
濱口竜介監督表示：「對原作者村上春樹感謝之外。也要給傑出的演員們拍手。」濱口導演曾邀請村上春樹觀看試片，但村上說「我在我家附近的戲院看就好了。」8月20日在日本全國上映。台灣上映未定。
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#Drive my car #坎城影展 #最佳劇本
村上春樹原著改編電影〈Drive my car〉獲第74屆坎城影展最佳劇本獎，這也是日本在坎城影展首次獲獎。〈Drive my car〉導演濱口竜介與大江崇允兩人編劇。
濱口竜介監督表示：「對原作者村上春樹感謝之外。也要給傑出的演員們拍手。」濱口導演曾邀請村上春樹觀看試片，但村上說「我在我家附近的戲院看就好了。」8月20日在日本全國上映。台灣上映未定。
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