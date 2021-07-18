東京奧運因為疫情的緣故，呼籲選手在賽事舉行的14天之內暫時遠離酒精與性愛，由於主辦方還是依照計畫發放16萬個免費保險套給參賽選手，有人質疑你們不是希望選手不要做嗎？為什麼還要發放保險套？東奧官方對《美聯社》解釋，那是給選手帶回國使用的，旨在宣揚預防HIV，不是在選手村使用。

退役的德國田徑女將蘇珊提蒂克(Susen Tiedtke)批評東奧的政策：「我覺得這很可笑，運動員都處於體能的巔峰期，比賽結束之後他們必須釋放精力。結果就是一個接一個的派對，因此酒精也很重要。」蘇珊今年52歲，她年輕時拍攝過《花花公子》雜誌的奧運特輯。

自1988年首爾奧運以來，主辦方都會發送保險套給選手，那是被稱為「20世紀黑死病」的愛滋病令人畏懼的年代。發放保險套原意是宣揚安全性行為，一直到21世紀，一些非洲國家仍然欠缺相關的安全觀念。

《美聯社》報導，即使選手不能做也要被硬塞免費保險套的另一個原因，是日本做為保險套的先進生產國，想要趁機推銷自家的商品給全世界，他們現在正憂心因為疫情而減少的外國觀光客。

對於這些禁令，教練團幾乎都舉雙手贊成，他們巴不得選手乖乖保存體力。有些選手早就表示他們不在乎，忍耐兩個星期很簡單，事實上伊斯蘭教的選手基於信仰本來就不能喝酒。有些選手例如美國隊的Colin Duffy年僅17歲，還不到合法年齡（日本法令滿20歲才可飲酒）。對於賽事較早結束的選手，想要放鬆一下大概也是很難禁止的，對此官方表示「選手村的床只能承受兩人的體重」，請別把床弄垮了。☆中時電子報提醒您：未成年者請勿飲酒！