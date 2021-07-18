王世均（改名王世騰）和洪曉蕾這對昔日「驚世夫妻」，雖然離婚5年，仍維持家人和工作夥伴關係，兩人不避諱在公開場合和社群上互動，近日，王世均曬出洪曉蕾替保養品拍攝的性感廣告，深V又開高衩的洋裝，展現完美好身材，讓王世均也感性表示「這一刻妳依舊是最好。」

洪曉蕾在廣告中穿上深V快開到肚的白色洋裝，裡面看似真空沒穿內衣，渾圓東西半球若隱若現，下半身開高衩到腿根，一雙修長美腿全看光，45歲仍維持緊緻無瑕疵肌膚和完美好身材。

洪曉蕾45歲仍擁火辣身材。(圖／翻攝自臉書)

而王世均也忍不住讚嘆「遇見妳，讓我有過最好的時光，這一刻妳依舊是最好」，網友見狀也表示前夫好會寫，洪曉蕾也回覆「真的很會撩妹」，兩人離婚依舊維持良好互動。

現為東森直消電商業務執行長的王世均，不僅Podcast新節目開錄首集就找來洪曉蕾擔任嘉賓，之前兩人工作上也有合作，私下互動也不少，感情並沒有因為離婚了，就永不來往。

王世均和洪曉蕾婚後，接連傳出家暴、酒醉傷人、外遇及私生女等醜聞，宛如八點檔的劇情，讓他們有「驚世夫妻」封號，兩人最終在2016年簽字離婚，不過雖然沒有夫妻關係了，但雙方仍是不可或缺的家人和工作夥伴。

之前洪曉蕾曾透露，不希望大人感情影響孩子，因此仍和王世均維持友好關係，但不考慮復合，「當王世均的家人比當他的女人好。」