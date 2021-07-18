全台目前仍維持第三級警戒，國人因為疫情的關係，對於民進黨政府的不滿日漸升高，而目前政府在疫苗採購上的問題也讓人相當不滿，對此，媒體人韋安指出，民進黨現在只要好好針對疫苗進口、研發做努力，說不定還有機會逆轉勝，但是民進黨至今還在打認知戰，根本就是捨近求遠，搞錯戰略。

韋安昨晚在臉書發文指出，目前民眾對於政府的疫情處理相當不滿，急需疫苗卻打不到的情況下民怨四起，但這種時候對民進黨而言也有可能是種轉機，韋安指出，只要在年底前，追加買上一千萬劑美國莫德納、Novavax或嬌生疫苗，並且能到貨，讓大家隨便選，打好打滿，什麼問題都解決了。

韋安表示，可能很多民進黨人士在畏懼預算問題可能會落人口舌，但是事實上錢根本就不是問題，韋安指出，大家被這波疫情都嚇得要死。買國際疫苗，再加上依照國際標準扶持國產，預算就算破千億，也沒人會反對。

韋安坦言，百姓是健忘的，只要未來民眾可以隨選疫苗，打好打滿，民進黨在2022年的選舉中恐怕還不會這麼絕望，更有逆轉勝的可能；但是民進黨至今卻執迷不悟，執意打「認知戰」，這種做法根本就是捨近求遠、搞錯戰略。