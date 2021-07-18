一名受雇南投仁愛鄉博望巷某家餐廳的葉姓割草工，7月16日16時許在割草時，突然遭遇蜂螫，葉男遇襲後狂奔到餐廳前求救，卻突然倒地猛吐後逐漸失去意識，仁愛警分局松岡派出所接獲民眾報案，立刻出動警車迅速送往霧社急診中心急救，經搶救後恢復意識並無大礙。

據同行友人表示，該地某間餐廳老闆因疫情關係，原本餐廳暫時歇業，近來中央流行疫情指揮中心已經釋出「微解封」的訊息，預判近期可望開放室內用餐，老闆欲重新營業，雇用葉男及友人前來鋤草，希望整理餐廳附近雜草叢生的環境以嶄新的面貌迎接客人，不料當天16時許聽到葉男從遠處草叢快速跑到餐廳前，大喊：「有蜂咬我！」，隨即趴在地上開始嘔吐，經檢視葉男被不明蜂類叮咬後頸部2處、右手臂1處，合計共3處。

仁愛分局表示，松崗所副所長楊曜誠、警員吳家睿當時獲報後立即馳赴現場，發現一名葉姓男子趴在地上表情痛苦、不停嘔吐、呼吸困難，松岡派出所副所長楊曜誠見葉男不時毆吐、呻吟，且逐漸失去意識，情況十分緊急。

員警立刻電請119救護車迅速前來救護外，在考量仁愛消防分隊距離案發地點近30分鐘的車程，鑒於送醫急救時間分秒必爭的情形下，經電詢葉男家屬獲得同意，並報告分局勤務指揮中心核備後，警方使用巡邏車搭載葉男，沿路開啟蜂鳴器、警示燈，循臺14甲線往霧社方向行駛，16時15分巡邏車與救護車順利在臺14甲線8公里處完成接駁，由救護車再搭載葉男送往霧社急診中心醫治。本案警方採兩車接駁方式，以最短時間送醫，保住葉男寶貴生命，事後葉男家屬及友人均向警消深表感謝之意，並肯定警方的機警作為。

仁愛警分局長莊順智提醒，夏秋之際是蜂類出沒的季節，預防蜂螫，到戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋，遇有蜂群時也不要挑釁，萬一不幸被叮咬時可能因過敏引發休克，務必要趕快求救。本案松岡派出所副所長楊曜誠、警員吳家睿處置迅速、果斷、正確，特別予以嘉勉表揚。