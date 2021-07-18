美國政府16日證實，超過20名美國駐奧地利外交官出現類似「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）的神秘腦部疾病，疑似受到微波輻射影響。

美國外交官屢出現「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）。

綜合英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，美國《紐約客週刊》（The New Yorker）16日報導，自拜登今年1月上任以來，約有20多名美國駐奧地利維也納情報官、外交官及其他政府官員出現類似「哈瓦那症候群」的症狀。

美國國務院當日也證實報導，指出正在「積極調查」美國駐維也納大使館社區出現的無法解釋的健康事件。

「哈瓦那症候群」最初是在2016-2017年間於古巴發現，當時美國與加拿大駐古巴外交官抱怨出現頭暈、失去平衡感、聽力喪失、焦慮等他們稱之為「認知迷霧」的症狀。

部分人士認為這些外交官經歷的症狀是受到微波或無線電波攻擊的結果，美國政府也指控古巴進行「聲波攻擊」，不過古巴當局否認，導致兩國關係惡化。至今沒有任何一項研究找出這些事件背後的原因，或者確認是一場「攻擊」。

在2016年之後，美國各地外交官也陸續傳出出現「哈瓦那症候群」的狀況，美國官員今年5月表示，至今已至少出現130例，不過維也納一次出現20多例，也是古巴以外案例最多的城市，格外引人關注。

目前伊朗與美國正在維也納進行重返2015核子協議的間接談判。

維也納長久以來是外交活動重鎮，同時也是間諜活動熱區，美國等國家在當地派駐許多外交人員。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月宣布將對「哈瓦那症候群」案例重新進行廣泛調查。