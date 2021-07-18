這對還在努力爭冠的公鹿來說，也算是虛驚一場的壞消息！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞18日爆料，身為公鹿「字母哥」雅尼斯阿提托康波的哥哥「字母大哥」薩納西斯阿提托康波，確定觸發聯盟健康與安全協議宣告缺席今天的總冠軍賽G5。
依照過往觸發健康與安全協議的球員慣例，就算薩納西斯阿提托康波接受新冠檢測呈現陰性，也必須至少停賽隔離7到10天，接下來的G6與G7分別在21日、23日，等同宣告字母大哥本季提前宣告結束，幸好這對公鹿的傷害並不算大。
因為薩納西斯阿提托康波僅是公鹿板凳中的板凳，例行賽打了57場，平均只有2.9分、2.2籃板，來到今年季後賽打了13場，場均跌到0.7分、0.8籃板，甚至打完前4場的總冠軍賽，他到現在都還沒有任何出賽紀錄，公鹿本來就用不到他。
只是畢竟薩納西斯阿提托康波跟雅尼斯阿提托康波擁有兄弟關係，讓人不禁擔心這對兄弟私下難道都沒有接觸嗎？幸好目前似乎並未產生任何影響，雅尼斯阿提托康波仍可順利在今天的總冠軍賽G5出場，公鹿躲過字母哥也可能跟著停賽的危機。
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