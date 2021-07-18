【愛傳媒陳念初專欄】首先，BNT簽約，蔡政府不應該邀功攬功，沒有民間捐贈人出現，協助人也幫不上忙，也不會有幕後英雄，既是官民合作促成簽約，應該談對方的好，不要揚自己的功。

陳時中喜歡用感謝看板，此刻應該揚善，應該放上郭台銘及台積電才對。

當疫苗數逐漸增加及確診數逐漸下降，執政黨在政治上的壓力也跟著下降，政治崇尚相對碖，民進黨在疫情亂局裡獲得短暫的喘息，靠美日相助，賴民間捐助，是增強內力的吸星大法也好，人民期待的是，政府要繼續盯緊疫苗進度將功贖罪，疫難後啟動的重建之路，也不可輕忽。

2021年7月6日，確診總死亡數竟達到706人，這是巧合，更是國殤，但死亡數字還沒看到最後盡頭。

重建之路，該做什麼？

首先，對於因疫情而死亡的國人及家屬，他們是在台灣公衛事件裡不幸喪生，病毒已經進入台灣，我們已經開始對它熟悉，也習慣它可能就在身邊的危機感，醫學生技專家已找出對抗它的方法，但社會已付出極高的代價，公衛人才與病毒相關防治與研究機構，台灣應該列為優先關注的議題，記取人命的教訓，不再重蹈覆轍。

疫後，台灣政府部門應該不分黨派與朝野召集公衛界專家群，進行新冠肺炎的研討會，訂定短中長期的公衛目標與研究組織，在這個會議過程裡，特別安排一個儀式，為疫情而死亡的國人表達哀悼與致歉，這是政府應該善後的作為，也是人心重建的開始。

美國總統川普與拜登，面對疫情事件最大的不同，拜登願意面對疫情的真實與真相，重建美好的美國，當政府承認自己的錯，想重拾人民的信任，重建人心才有可能。

其次，政府的防疫未能未雨綢繆，讓民眾安心，疫苗之缺與亂，引發政治的風暴，政黨之間的決戰，在立法部門最為劇烈。

疫後，應該建立朝野對話的機制，人民在疫情事件中，並沒有藍綠選邊站，人民只站在病毒的對立面，只在捐贈疫苗的那一邊，不管是美日，無論是郭台銘還是台積電，或是慈濟，甚至初期願意捐贈得不到途徑的佛光山，這些人，這些組織或企業，就是人民最靠攏的一邊，不是政治裡的藍綠。

蔡政府應該從人民的視角看待政黨之間的恩怨，誰在疫苗事件裡為人民發聲，誰就是解救台灣疫情的參與者，病毒最大的受害人是無辜人民，這是執政黨的政治教訓，嚴重疫情過去沒發生過，沒有經驗值，執政黨只能政治承擔。

至於經濟的重建，政府部門除了讓人詬病的紓困外，有準備好了嗎？疫後，產業結構與轉職潮，真的如國外一樣，產生結構性變化嗎？

全世界文化產業都受到疫情的影響，台灣的文化影視產業根基不穩，疫情之後，誰能幫助他們走出困境？紓困不能解決文化問題，過去金融風暴或經濟蕭條都沒有發生過的全世界文化影視界災難，這次卻發生了，台灣文化產業受到的衝擊，政府如何協助復原？

遠距平台的建置與數位人才的培訓也是當務之急，在這次疫情發生後的人與人互動，都採取遠距與數位方式進行，包含了教育、醫療、服務、預約系統等，遠距的世界，竟然是病毒下一次到位，是人類未預期的。

台灣疫情嚴峻，防疫優等生變成後段生，在數位的科技生活裡，我們也非前段班，我們目前在職場與校園裡的遠距互動平台，離數位生活的建構，仍有一段距離，我們應該讓自己做足準備，迎接病毒繼續肆虐全球的科技挑戰。

還有更多的重建計畫，都應該在此刻著手進行。

我不曉得蔡政府現在思考的是政治的翻轉？還是已經進行重建的思維？如果一心一意只擔心民調下降或政權保衛，而沒有超前部署進行台灣疫後重建之路，台灣社會的傷疤將很難痊癒，病毒還沒有消失，它隨時會捲土重來城市大爆發，每一次的衝擊，都會讓傷口更潰爛，人心更不滿。

最後再提醒一次，統計7月13日為止，747人死亡，政府應更謙虛反省，缺疫苗是政府的責任，撫慰人心才是政治的最高哲學。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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