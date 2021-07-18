【愛傳媒黃珊珊專欄】全國確診的案例數逐漸下降，終於在兩個月後的7月17日降到個位數，其中台北市新增的一例屬於居隔陽性，回頭看看這一個月以來，就算外面的口水、紛擾、攻擊天天都有，台北市的防疫人員們還是持續檢討、學習，滾動式修正戰術，專心對抗病毒。

疫苗接種

我們透過北市預約系統，在診所、醫療院所等遍佈全市的地點為民眾接種，這週也啟用花博作為大型接種站，目前台北市的疫苗覆蓋率已經達到27.8％，繼續維持高效率，提升群體的保護力。

社區篩檢

這一個月以來，從北農、環南、虎林街等專案，我們透過不同的社區篩檢專案，直搗社區中可能的感染黑數，同時，我們也開放了7大醫院做免費的PCR篩檢，在確診個案數逐漸下降的今天，每找到一個陽性個案都顯得相當重要，這也代表找到可能的家戶感染、朋友間的連結以及職場的交叉傳染。

科學精準疫調

我與精準疫調小組每天準時開會，研究個案背景、足跡，找到可能的感染源，檢視匡列範圍，我們也從傳統疫調進化成「精準疫調」，除了讓居家隔離者「提前」採檢PCR，也透過數位儀表板和電信足跡，找出更多可能的接觸者。

阻斷家戶感染

隨著確診案例數下降，居隔人數也下降至802人，我們盡可能將確診者同住的家人、共餐的朋友或同事，盡可能送至防疫旅館隔離，降低家戶傳染的可能性。

作為台北市的防疫副指揮官，儘管確診數字下降，還是沒有鬆懈的本錢，因為每一個數字，都代表著一位市民、一個家庭，我們要繼續努力、繼續衝，直到跑贏病毒的那一天。

萬大指揮所也在7月17日功成身退，辛苦了，繼續加油！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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