民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客違規群聚用餐。（民眾提供）

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆捲入「牡丹灣villa」群聚事件，消息一出後，政壇炒得沸沸揚揚，高雄地方更直言陳政聞「這次走定了」，烏紗帽恐不保。據悉，行政院長蘇貞昌得知此事後相當震怒，表定上周五要到高雄視察疫苗施打的行程，就是因為這件事情而臨時喊卡。

陳政聞本人消息曝光後神隱，媒體向行政院南部聯合服務中心詢問回應，僅回覆「請稍等喔」、「不好意思，稍等我們一下」，尚未預告何時將對外正式說明。

回顧這起爭議事件發生在13日微解封首日，民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客包下數間每晚訂價1萬8000到2萬7000元不等的豪華房間，預計行程為3天2夜，但違規在餐廳煮火鍋、飲酒，疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房，池畔烤肉也取消。

熟知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。

據悉，蘇貞昌表定16日下午2時到高雄流行音樂中心海音館視察高雄疫苗施打情形，該行程本來就不開放媒體入場，但開放線上提問，不料行政院在公開行程2個半小時後臨時宣布取消行程，如今外界終於豁然開朗，猜測或許事涉敏感，蘇貞昌恐為此震怒，因而臨時喊卡行程。

據側面了解，陳政聞當天確實帶了妻小前往屏東頂級Villa住宿，這幾天也在推盤沙演，如何向外界回應此事。他也已向陳其邁及蘇貞昌方面主動告知此事，高雄政壇人士紛紛揣測「這次應該走定了」。

對此，行政院稍早澄清，周五行政院長蘇貞昌視察高雄疫苗施打情形行程延後，完全是考量獲預報當天下午南部有雷雨，不宜航行而取消是次行程，同日也有向詢問的媒體說明是氣候因素之故，此與媒體所報導陳政聞執行長之事件毫無關係。