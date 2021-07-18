台劇女神白家綺今年3月生下第四胎女兒「小朵拉」後，就火速恢復好身材，最近她曬出和2個女兒運動合影，穿上運動背心露出小蠻腰的她，一點都不輸女兒，讓網友都驚呼「根本3姊妹」。

白家綺透露最近女兒都會揪她一起運動，有了女兒的提醒，她就不能一直耍廢了，直言「母女三人的幸福時光」，而照片中她和與大女兒和二女兒宅在家，穿上運動背心搭緊身運動褲，中空露出緊實背肌和纖細蠻腰，雖然只有背影，好身材依舊吸引大批網友關注。

不少人誇讚「根本是少女」、「這身材根本是姐妹，完全分不出」、「哎呀，我找不到媽媽在哪裡」、「生四胎還能保持這樣的身材，超羨慕的」。白家綺曾有過一段婚姻，和前夫育有2個女兒。

2018年帶球和小5歲演員吳東諺閃婚，隔年生下兒子「斗宅」(肚臍台語)，今年3月又迎來第四胎女兒「小朵拉」，升格4寶媽，不過其實她生完兒子後，白原本打算「封肚」不生了。

但因為看到兒子和姊姊們有極大年齡差距，因此和老公吳東諺決定再生一胎，兩人也開始「按表操課」，不過前五個月都沒中，持續向上帝禱告，半年後總算有好消息，她笑說「本想來如果試到9月還沒動靜就放棄，結果8月就懷孕了」，她也搞笑說這年頭生四胎的人不多，政府應該頒「增產報國」的獎牌給她。