玄牝門幽深岑寂，龍吟驚駭動星辰，道樞解天籟翩然現身，面對月無缺盛怒而至，直指道樞謀助戾禍翻覆人間，解天籟卻是瀹茗焚香，並以茶之三沸為限，共論事中人，人下物，物上事，待三沸時屆，月無缺仍執意索討戾禍，自己絕不推辭！

佛魔大戰於焉起，梵宇反撲滅妖邪，隳魔戰部據點內，深闕佛者法聖三印，驚懾群邪！獨尊無我氣沉神逸，揚手便是沛然招，雙佛陣結須彌陀，佛光抑邪光，受渡世三昧佛化的禁世龍囂眼見昔時袍澤陷危，又將採取何種行動？

靖玄嶽頂聖芒動，軒昂劍龕現奇能，就在名城劫火逐漸取回意識之刻，一道氣勁突然襲入，歌舒莫邪趁勢奪取劍龕，同時一聲驚爆，竟見靖玄島墜落而下，同一時間，自地牢救回的羽麟兒甦醒，將會如何作為？舒龍琴心、道即墨趕往幽室察看情況，竟見雺牆之霧阻擋眼前，隨即異邪竄出，重重圍殺兩人，時間流逝，靖玄島將近墜地，局勢逐步走向末路！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第13章：道樞解天籟；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第14章：埋藏的真相。