不曉得大家還記不記得日本剛掀起「真人漫改影劇」的潮流之時，因為多數作品幾乎是由山崎賢人所接演，而使得他獲封為「漫改小王子」？不過隨著長江後浪推前浪，現下似乎有新一代的漫改王子崛起，那便是近期憑藉著《初戀那一天所讀的故事》、《打扮的戀愛是有理由的》擄獲高人氣的橫濱流星，而近期除了主演的作品一部部上映以外，橫濱流星更確定演出漫畫改編的同名電影《噬謊者》，此部電影也在昨日釋出了首張海報！

(圖／JKF提供)

在好萊塢吹起了一陣真人電影風潮以後，日本所出品的真人演出漫改電影也在近年備受關注，從改編自知名漫畫的《進擊的巨人》、《銀魂》系列、《花牌情緣》以及《東京喰種》等，戲劇方面也不遑多讓的推出了《戀愛可以持續到天長地久》、促成了新垣結衣與星野源相識的《月薪嬌妻》，以及深田恭子主演的《拜託請愛我》等作，而就如同編輯在先前幾篇文章所提及的，雖然此些真人改編影劇的評價十分兩極，不過就現今趨勢來看，此波熱潮仍會持續一陣子。在好萊塢吹起了一陣真人電影風潮以後，日本所出品的真人演出漫改電影也在近年備受關注，從改編自知名漫畫的《進擊的巨人》、《銀魂》系列、《花牌情緣》以及《東京喰種》等，戲劇方面也不遑多讓的推出了《戀愛可以持續到天長地久》、促成了新垣結衣與星野源相識的《月薪嬌妻》，以及深田恭子主演的《拜託請愛我》等作，而就如同編輯在先前幾篇文章所提及的，雖然此些真人改編影劇的評價十分兩極，不過就現今趨勢來看，此波熱潮仍會持續一陣子。

(圖／JKF提供)

而在日本影壇今年預計將推出《西荻窪 三星洋酒堂》、《今際之國的闖關者2》以及即將上映的《東京復仇者》等多部漫改影劇作品，日媒也在昨日帶來了一大好消息，那便是由漫畫家迫稔雄所創作的《噬謊者》不僅確定由橫濱流星主演，更釋出了首張海報！

(圖／JKF提供)

隨著日本影壇才由山崎賢人演出了多部漫改作，而獲封為「漫改小王子」，不過在新人輩出之下，以《我們有點不對勁》備受肯定的新生代小鮮肉橫濱流星，這兩年則像是要與山崎賢人較勁般的，突地接演了多部漫改作品並部部受到好評，不僅如此，在不久前才以《打扮的戀愛是有理由的》創下驚人收視的橫濱流星，更宣布演出同名漫畫改編的《噬謊者》，並在電影裡飾演天才賭博專家「斑目貘」。

(圖／JKF提供)

漫畫《噬謊者》從 2006 年開始連載至 2017 年，故事以 15 歲那年便憑藉著精湛的賭技、異於常人的冷靜思維以及察覺能力驚人，而在賭博界被視作天才，並且被大家稱為「噬謊者」的斑目貘為主軸，講述著在斑目貘遇上了追求享樂卻因此借債的青年梶隆臣，就在此時，斑目貘誇下了海口要替梶隆臣還清債務，這不僅使得毫無關聯的兩人就此有了交集，更開啟了斑目貘從未有過的賭徒人生與精彩對決... ...。

而在《噬謊者》確定改編為電影版，主角與導演選角確定以後，官方推特也釋出了橫濱流星及導演中田秀夫對於《噬謊者》將開拍的受訪片段，橫濱流星透露他其實早早便看過漫畫原著，因此他相當期待片中「斑目貘」的大量心理戰戲碼會如何呈現，而從最新曝光的海報也可看到橫濱流星相當有自信、帶些痞樣的性格，與他過往所呈現的角色氣質都相當的不同。

不過目前僅公佈了《噬謊者》的主角與導演人選，至於男二角「梶隆臣」以及其他角色會由誰來演出呢？一切就讓我們敬請期待吧。如果想知道更多影劇消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。

(本文由 JKF 提供)