體育實境節目《全明星運動會》不只捧紅參賽選手，擔任賽事播報的徐展元及蔡尚樺靠著專業賽況播報、選手狀況分析，兩人都各自擁有高人氣，但徐展元及蔡尚樺卻被爆不合，對此，兩人也在《全明星》快問快答影片中回應了。

節目昨推出徐展元、蔡尚樺透過視訊錄製的快問快答影片，兩人回答兩季選手最大差別、網友留言最走心的一句話、印象最深刻的賽事等等，至於網上傳出徐展元和蔡尚樺鬧不合，蔡尚樺笑說：「就真的不合啊！」說完忍不住大笑，蔡尚樺趕緊澄清：「沒有啦！」徐展元則笑回：「妳不敬老尊賢」。

蔡尚樺、徐展元正面回應不合傳聞。（圖／取材自全明星運動會臉書）

蔡尚樺表示，有一天突然看到PTT網友說她和徐展元不合，網友認為兩人播報的頻率不同，對此，蔡尚樺則說：「其實蠻好笑的啦，你們自己看我們2個有不合嗎？」蔡尚樺接著表示，她自認不太懂體育，特別是徐展元的強項棒球，蔡尚樺說她常會問對方很基礎的問題，不過徐展元都很有耐心回答，蔡尚樺也感性說：「謝謝展元哥很願意教我」，真心話也粉碎不合傳言。

針對徐展元和蔡尚樺不合傳言，其實蔡尚樺在4月時就曾發長文駁斥：「我跟展元哥從加入全明星運動會除了錄影時一起努力，私下也很常閒話家常」，蔡尚樺自知體育賽事的專業程度不及徐展元，她也督促自己要更努力，並透過分享選手私下練習狀況和表現，呈現輕鬆的一面。