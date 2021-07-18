大谷翔平在2021年明星賽穿過的簽名球衣即將成為本屆最高價的拍賣品，在大聯盟的義賣網站，大谷的17號球衣已經競標到驚人的11萬1千美元（新台幣310萬），起標價300美元，出價的次數達到100次。相較之下，拿下明星賽MVP的小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的27號簽名球衣目前競標到4030美元，跟大谷的球衣相差27倍！

小葛瑞洛並不是缺乏人氣，他的球衣和球員卡平日是賣得最好的，主要是大谷在本屆明星賽的歷史意義非凡。大谷是史上首位身兼第一棒打者、先發投手、全壘打大賽參賽者的選手。先發打者是由球迷票選的人氣球員，投手群是球員票選之後，再由總教練指定為先發投手，全壘打大賽則是由聯盟官方邀請才能參賽。大谷今年一口氣搶下全部的參賽席位，加上又是明星賽勝投，這件球衣恐怕是空前絕後了。

目前第2名的是小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)的23號簽名球衣，喊到5010美元，之後有小葛瑞洛的4030美元、賈吉(Aaron Judge)的3010美元。

衛冕全壘打大賽成功的阿隆索(Pete Alonso)由於未入選明星賽正賽，因此沒有在拍賣中。今年的全壘打大賽為了紀念偉大的黑人全壘打王漢克阿倫(Henry Aaron 今年1月去世)，全體參賽者改穿漢克阿倫44號球衣。

今年明星賽的制服被砲轟是史上最難看，主隊的國聯一身白，客隊的美聯則是一身深藍，胸膛側邊繡著選手自家球隊的縮寫字母。球迷普遍對此反應不佳，原本明星賽是球星各穿著自家球衣上陣，營造出聯合軍團的感覺。不過醜歸醜，顯然不影響大谷球衣的超高拍賣價。