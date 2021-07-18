為讓學生未來進入職場更有競爭力，嘉義高級家事職業學校流行服飾科校訂課程「服飾創作」，以活動式教學融入課程，並透過「獨創衣格競賽」，廣邀社區民眾、國中師生參與，提供學生學習成果發表的舞台。

嘉義家職的超前課程規畫，引導學生立足本科基礎知能，吸納日常生活所觸及的前衛、流行、街頭等元素，激發多元的服裝與飾品設計創意，讓109學年度的「獨創衣格競賽」更令人驚艷並獲各界好評。

嘉義家職校長楊世圳表示，經由競賽學生彼此競爭也相互合作，在團隊中積極展現獨特自我風格，以造就學生未來進入職場後應具備的團隊合作精神，及尋找資源、解決問題的能力。

嘉義家職為新課綱前導學校，「流行服飾科」自102學年度起於校訂課程中規畫「服飾創作」課程強化學生創意設計及鑑賞能力，成為特色課程之一；106學年起，配合新課綱前導學校計畫調整校訂課程，試行多元選修課程，培養學生更多元的能力。

107學年將「技能領域」的「服裝製作實務」、「立體剪裁實務」及「服裝設計實務」課程納入課程計畫，為校訂課程「服飾創作」打下基樁。

嘉義家職實習處主任莊雅淑表示，「獨創衣格競賽」是流行服飾科學生的成果發表，也是學生展現技能的舞台，競賽更能教育學生懂得團隊合作，發揮創造力，同時累積實戰經驗，促進生涯發展，未來不論升學或就業，均能有穩健的表現。

楊世圳表示，藉由競賽，讓學生彼此競爭也相互合作，在團隊中積極展現獨特自我風格。在新課綱正式實施時，嘉義家職已能克服課堂時間安排與空間調配的難題，並以新課綱的理念、精神為依歸，培養該校學生具備更多元的學養與競爭力。