【回憶殺】影壇大哥成龍與林鳳嬌結婚39年，育有1子房祖名，2019年林鳳嬌過66歲生日，他更罕見高調示愛，寫下「To 林鳳嬌：謝謝一輩子，謝謝這輩子，有你～」感謝妻子多年陪伴。其實成龍早年個性風流，曾與多位女星傳出緋聞，日本脫星水澤亞紀更在節目中自爆曾與成龍有段不倫戀，兩人還慘遭網友惡搞合成不雅照在網路瘋傳。

在80年代紅極一時的水澤亞紀，1972年以演員身分出道，憑著清純外性受到矚目，為了尋求演藝事業突破，1995年特地邀請攝影大師筱三紀信為她拍攝露毛寫真，憑著35E火辣身材，人氣再攀高峰。後來與外籍老公離婚的她，更以58歲美魔女之姿，在電影《溫柔的手》有著三點盡露的大尺度演出，引發討論話題。

想不到看似與成龍八竿子打不著邊的水澤亞紀，竟在2013年底於綜藝節目自爆30年前曾與成龍交往過1年。她說那時候被派到西班牙採訪正在當地拍片的成龍，兩人因緣際會下開始交往。水澤亞紀更為了見成龍，經常前往西班牙探班，更羞讚成龍個性體貼，身材很棒。

影壇大哥成龍年輕時風流倜儻，緋聞多多。(取自成龍微博)

若按照水澤亞紀的說法，她與成龍應該是在1983、1984年左右開始交往，那時候成龍的確在西班牙拍攝電影《快餐車》，更重要的是，成龍當時還是人夫身分，水澤亞紀等於間接證實自己曾當過小三。

不過成龍被問到是否曾與水澤亞紀交往，既沒承認也沒否認，僅笑著向媒體表示：「我可以單獨聊，這事三言兩語說不完。」隔年網路上更瘋傳一張疑似年輕時的成龍與水澤亞紀的不雅照，女子赤裸上身，直接將手放在男方重要部位上，動作大膽又露骨。該照片經專家鑑定，不排除是網友惡搞的高水準合成照。