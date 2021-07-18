40歲中年男子在超商工作，成了這兩天網路熱門話題。一名網友認為，年逾40的大叔10年來都在超商上班，根本看不見未來，「是不是已心如死灰？」釣出眾多網友分享，直指超商店員臥虎藏龍，「我認識一個店長，他的興趣是買台積電」。

原PO在批踢踢表示，住家樓下是一間超商，店裡一名員工做了10年，到現在超過40歲，從未換過工作，「領低薪、存不了錢、缺乏社交對象，他們是不是早已心如死灰？」

「你錯了！做超商也能打趴一堆人」，有網友回應，千萬不要小看超商店員，「如果住鄉下，自己又有房子，根本沒差」、「搞不好人家是店長，自己下來當店員」、「我家附近也有個店員50幾歲 然後他手上有3間店」。

網友指出，超商給薪或許採鐘點制，但絕不是給基本工資，月薪加起來可能比很多領30K的上班族還高；現在人不喜歡大夜班，有的店上大夜領4萬多，打趴一堆人。

還有網友透露，他一位親戚在鄉下當超商店員，一個月最多領46K，「在當地算高所得了，以前待過工廠、診所，都拿不到30K，後來轉做超商，結果待到現在」。