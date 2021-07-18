廖姓兄妹存零用錢，購買防疫物資捐贈清水警分局安寧派出所。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

防疫期間，警察身處染疫高風險環境中，台中市梧棲區一對廖姓兄妹存零用錢，自發性購買防疫物資捐贈清水警分局安寧派出所，替第一線員警加油打氣，讓他們有更完善防護裝備，無後顧之憂在抗疫前線奮戰。

警察是第一線接觸民眾執法者，在疫情嚴峻的情況下，除了要受理民眾報案，還要協助清查轄內應暫停營業特定場所、取締違反防疫規定的行為等防疫工作，總是站在第一線員警處於染疫高風險環境。

梧棲區21歲廖奎合及15歲廖咨靜擔憂員警染疫，將存了一段時間零用錢，一同拿去買防疫物資，自發性採購咖啡、口罩、護目鏡及防護面罩一批，捐贈予安寧派出所，替第一線的員警加油打氣。

安寧派出所員警表示，感謝奎合與咨靜對警察的支持，倍感窩心，將會更加努力執行防疫及治安工作。

安寧派出所所長王凱政提醒民眾持續加強落實防疫，戴口罩、勤洗手，避免群聚大家齊心抗疫，一同度過疫情難關。