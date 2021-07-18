台灣第一名媛、微風廣場少奶奶孫芸芸早婚早生，43歲就有一位21歲的漂亮大女兒廖思惟（Trinity），去年母女倆一同出席微風尾牙活動，高顏值及神基因驚艷眾人。近日，孫芸芸在社群平台曬與女兒的合照，被網稱讚：「太美了，好像雙胞胎！」

孫芸芸16日在IG上傳一張母女最新合照，從標記的帳號和兩人配戴的飾品，應該是為孫芸芸的自創品牌拍攝時尚照，畫面中，兩人化著清淡妝容，身穿一模一樣的黑色低胸背心，雙雙躺下凝視彼此，拍攝視角正好是由上往下，一眼就看出母女的神仙美顏和好身材，短時間就吸引超過2.5萬網友按讚、留下100多則留言：「我的天啊！這是你的雙胞胎？太美了」、「多麼漂亮啊」、「是姊妹吧」、「女兒漂亮又有氣質，長相完全拿到爸爸媽媽的優點」、「根本像雙胞胎」。

今年21歲的廖思惟自從在去年公開亮相後，便積極地經營社群平台，像是IG、小紅書和YouTube，更大方秀出自己沒化妝的真面目，吹彈可破的好膚質令人稱羨。不過人紅是非多，難免會招來酸民評頭論足，最近她換了新髮型，染可可奶茶漸層色+燙微捲，想不到遭到某網友嫌棄：「染了顯老，還是自然髮色有氣質」，廖思惟看了非但沒動怒，反而傳了一個笑哭的表情符號，回應：「我就是跟他說我要一個沒有氣質、顯得老的頭髮色，你太厲害了…」，被網友盛讚EQ太高了。