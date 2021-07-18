一名31歲開保時捷的小開日前在PTT「歐兔板(O2)」認識一位女孩，聊天過後發現她與自己的價值觀契合，見面後更有想結婚的衝動，然而兩人認識3天、只見一次面就被女方打槍，讓男子怒發文公審女方，說對方「很愛喝酒內心腐敗」，最後女方也忍不住找朋友代PO文，直言保時捷男愛炫富、進度太急，並把男方半夜瘋狂留言的截圖貼出，「試問誰能接受？」讓風向大逆轉。

這名保時捷男在批踢踢男女板發文，指出他是在歐兔版（Alltogether）認識一位女孩，聊天後發現彼此價值觀契合，約出來見面後也聊天愉快，讓他覺得是可以討論未來結婚的對象，兩人見面後吃了990元便當、10個串燒880元，還陪女方去賣場採購家中食材，更幫她付了一部份的錢，還搬東西進到女方家，但怕保時捷被刮就先離開。

但回家後隔天，女方就傳訊息跟保時捷男說「我們感情不適合」，讓原PO傻眼，「在LINE上聊天時，都會聊到彼此的家庭觀，與比較私密的話題，代表多多少少對我有意思吧?」怎麼就被打槍了。要大家小心女方這樣一位高手，「IG放了很多自己煮菜的美食照，根本就只是很愛喝酒的女生，就是所謂的外表開朗，內心腐敗吧」覺得自己被女方欺騙感情。

然而，文一PO出後，女方找朋友代發文，直接跟保時捷男說明拒絕他原因，「我就是不喜歡你一天到晚不自覺地炫富、以自我為中心的態度」，進度太急，感覺若她答應了男方的追求，他就會馬上帶她去登記結婚的感覺，並貼出保時捷男把女方的LINE當作失眠記錄本，不停傳訊息、照片，還在她的IG限時動態每篇都留言，「試問誰能接受？睡醒看到這樣我還不封鎖？」並解釋當初在賣場是他說要一起結一部份的錢，要還錢也可以，晚餐錢也可匯還給他。

女方覺得保時捷男進度太急，好像馬上要帶她去登記結婚，要他先冷靜一下。（翻攝自PTT）

但是保時捷男仍不氣餒，半夜一直傳訊息給女方，把女方的LINE當作心情留言板，女方嚇傻，馬上封鎖、斷絕聯繫。（翻攝自PTT）

對此，網友紛紛留言：「看來有錢個性慘也沒救..」、「看來他真是個不折不扣的暈船仔，超煩」、「男生真的很暈很暈= =」、「越看越好笑，都31了還能暈成這樣XDD緊迫盯人」、「這樣看起來也不知道在急啥，三天而已..」、「有卦XD果然女生都說男生急切到想直接帶去登記了」。