網友在陳政聞臉書留言。（取自臉書）

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆捲入「牡丹灣villa」群聚事件，網友在陳政聞臉書留言，「原來拼防疫就是要群聚？」、「自己下台比較快喔！」

據了解，13日微解封首日，民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客包下數間每晚訂價1萬8000到2萬7000元不等的豪華房間，預計行程為3天2夜，但違規在餐廳煮火鍋、飲酒，疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房，池畔烤肉也取消。

熟知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。

陳政聞本人消息曝光後神隱，媒體向行政院南部聯合服務中心詢問回應，僅回覆「請稍等喔」、「不好意思，稍等我們一下」，尚未預告何時將對外正式說明。

網友在陳政聞臉書留言，「原來拼防疫就是要群聚？」、「自己下台比較快喔！」