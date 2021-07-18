行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆捲入「牡丹灣villa」群聚事件，消息一出後，政壇炒得沸沸揚揚，高雄地方更直言陳政聞「這次走定了」，烏紗帽恐不保，不過，許多網友可不這樣認為，直言「3+11這把火都沒事了，這個更沒事，顏色對了都沒事」。

熟知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。

對此，許多網友在報導這則新聞的粉專「中時新聞網」臉書下方留言表示，「沒怕的啦，燒山都沒事了，顏色正確就可以了，落選得高官，真是好棒棒」、「沒問題的，綠色支持者會自動選擇性，失明、失聰、失憶」、「官員把山燒了都沒事，去villa群聚只是小菜一碟」、「有關係就沒關係，要是馬英九時期，那些側翼、什麼翼的還不開始鬧騰」、「民眾還在坐牢，官員卻享樂去了」、「3+11這把火都沒事了，這個更沒事，顏色對了都沒事」。

據悉，蘇貞昌表定16日下午2時到高雄流行音樂中心海音館視察高雄疫苗施打情形，該行程本來就不開放媒體入場，但開放線上提問，不料行政院在公開行程2個半小時後臨時宣布取消行程，如今外界終於豁然開朗，猜測或許事涉敏感，蘇貞昌恐為此震怒，因而臨時喊卡行程。

據側面了解，陳政聞當天確實帶了妻小前往屏東頂級Villa住宿也已向陳其邁及蘇貞昌方面主動告知此事。

對於外傳蘇貞昌震怒一事，行政院今表示，蘇貞昌視察高雄疫苗施打情形行程延後，完全是考量獲預報當天下午南部有雷雨，不宜航行而取消是次行程，同日也有向詢問的媒體說明是氣候因素之故，此與媒體所報導陳政聞之事件毫無關係。