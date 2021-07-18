「護國神山」台積電與鴻海創辦人郭台銘以不到30天時間買到BNT疫苗，間接突顯政府的採購效率有待加強。對此，國民黨立委林奕華建議，應參照亞太經合會（APEC）模式，任命台積電或鴻海擔任疫苗採購特任代表，林奕華表示，「如果政府無法購買國際疫苗，就讓民間企業代勞。」

林奕華表示，「蔡英文不要再用政治因素阻擋國際疫苗，也不要再護航國產疫苗。民間企業已經證明有突破政府口中阻力的能力，但總不能所有疫苗採購的重擔都要靠民間企業捐贈。」

林奕華指出，台積電、鴻海疫苗採購突顯政府三個嚴重問題，「第一，意識型態問題，政府口中的阻力，根本是政府給台灣人的阻力，如今又創造新的藉口阻擋國民黨買疫苗，根本就是意識型態問題。」

其次，政府廉潔問題，林奕華說，「台積電、鴻海採購BNT的價格，遠低於政府預期，卻跟保護力未知的國產疫苗價格相去不遠，難道政府在疫苗採購上都不需要向全民解釋嗎？」第三，角色錯亂問題，林奕華表示，「企業不計一切成本，都要幫全民採購疫苗；政府卻推三阻四，不願加購疫苗，不把人民的生命和健康當一回事，到底誰才是對國家真心的人？」