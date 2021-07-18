國內疫情減緩，教育部近日公布「公私立社教機構防疫管理措施」，社教機構員工、第一線服務人員若有1人確診，或確診民眾與該場館有直接關聯，該場管要關閉2周進行清潔消毒。

近來國內疫情減緩，許多社教機構陸續開放，為避免群聚感染、致疫情擴大，教育部因此訂定管理措施。這項措施所稱社教機構，指中央及各地方政府依終身學習法等相關法規，許可設立之公私立社會教育館、圖書館、科學教育館或科學類博物館。

依據此項管理措施，圖書館僅開放單一窗口讀者借閱相關服務，以讀者不入館為原則；社會教育館、科學教育館或科學類博物館採預約制，原則以2小時為一時段，各單一出入口館舍依總活動面積每小時每2.25平方公尺1人計算管控人流，同時段最高不得超過100人，並應做好分流、動線規畫。

教育部表示，入館民眾若未依規定佩戴口罩，經社教機構人員勸導仍不聽者，場所人員可蒐集相關事證及資料向地方主管機關通報。

教育部指出，社教機構員工、第一線服務人員若有1人確診，或確診民眾與該場館有直接關聯，該場館就要關閉兩周進行清消；於確診病例可傳染期內，與確診病例於該場所活動之其他人員（非密切接觸者），應每3至7日進行一次抗原快篩或核酸檢測（家用型快篩或實

驗室機型），至最後一名確診病例離開該場所後次日起14日止。

以國立台灣科學教育館為例，即日起開放3至6樓常設展部分區域參觀，包括《設計我們的世界-科技性別化創新》展區、《半導體零極限》展區等，而包括空中腳踏車、博物館之橋以及觸摸式展品則不開放參觀，另特展區、會議廳、科普資源中心等空間則考量較易產生群聚及民眾接觸亦暫停開放。

而因應營運內容調整，科教管館每日開放時間為上午9時30分至下午16時30分，票價則優惠為50元（原價100元）。