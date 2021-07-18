詹姆斯首次現身總冠軍賽場邊觀戰，卻沒戴好口罩。(美聯社)

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公鹿這下子距離隊史第2冠越來越近！18日靠著「字母哥」阿提托康波貢獻32分，米德頓也有29分，哈勒戴27分、13助攻，更在最後關頭貢獻關鍵抄截，公鹿最後以123比119驚險氣走地主太陽，在總冠軍賽取得3勝2敗聽牌優勢，接下來G6在21日回到密爾瓦基進行。

總算重回鳳凰城主場的太陽，一開賽就展現強大求勝決心，靠著戴文布克、艾頓兩大主將聯手打出誇張14比2，取得32比16的「一倍領先」，打完首節，太陽以37比21大幅領先，戴文布克首節就摘11分，克勞德與艾頓各有8分進帳。

不過來到次節，儘管阿提托康波不在場上，公鹿卻靠哈勒戴領軍打出21比5猛攻，場上比數轉眼變成42比42平手，甚至靠著波提斯的三分外線，取得50比49超前，打完上半場，公鹿反以64比61領先，哈勒戴半場就拿18分、7助攻。

公鹿第3節換成美國男籃國手米德頓發威，他跟阿提托康波、哈勒戴攜手幫助公鹿逐漸擴大領先優勢，一度取得94比81的大幅領先，反觀太陽進攻太過單調，幾乎僅靠戴文布克一個人的火力苦撐，打完前3節，公鹿取得100比90領先。

公鹿末節一度擴大領先到14分，不過保羅三分火力及時甦醒，接連投進三分球幫助太陽追到個位數，更靠戴文布克最後1分25秒的三分球，把比數追成117比120緊張局面，來到最後1分09秒，阿提托康波站上罰球線兩罰竟然落空。

最後56.6秒，保羅切入放進兩分，差距只剩1分，哈勒戴切入拋投不進，沒想到哈勒戴馬上將功贖罪，把戴文布克的球直接抄走，且高拋給阿提托康波灌籃取分還製造犯規，加罰雖然沒進，籃板球卻落在米德頓手上，米德頓兩罰中1帶走勝利。