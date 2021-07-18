政府疫苗政策錯誤百出，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，蔡政府「低估病毒，高估自己；一著輸，全盤輸」，並指「劑次人口比」等於作假帳一樣，是會貽笑大方的。呼籲政府切勿再剛愎自用，死愛面子，一路錯到底！

台灣民意基金會日前公布民調，蔡英文總統聲望創下23個月新低；另外，行政院長蘇貞昌及其領導內閣的施政表現，也面臨上任以來「空前最強烈的不滿」。游盈隆在臉書表示，「低估病毒，高估自己；一著輸，全盤輸」這是我對蔡政府初始疫苗政策的結論性觀察。

他說，儘管曾維持長達16個月的世界防疫楷模，如今破功，罩門正是天真的疫苗政策。但更重要的是，亡羊補牢，未為晚也；知錯能改，善莫大焉。1000萬或1500萬劑BNT疫苗，在民間社會主動積極努力爭取，政府在壓力下讓步，才買成，才成為真實。

他奉勸蔡政府要猛回頭，切勿再剛愎自用，死愛面子，一路錯到底！並舉例，像什麼「劑次人口比」，根據陳時中說法，那是「蔡總統的意思」，毫無免疫學的意義，更無益國計民生，只為讓「疫苗覆蓋率」好看，「等於作假帳一樣，是會貽笑大方的」。