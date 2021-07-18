美國華府國民隊球場（National Park）外當地時間17日晚間驚傳槍響，至少造成4人受傷，當時球場正進行華盛頓國民隊（Washington Nationals）與聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）的比賽，槍擊發生後比賽取消，球迷也被要求離開球場，網路上也出現大批球迷急著離開球場的畫面。

Hope everyone is safe at Nationals park. I heard a few loud bangs and then a mass exodus. View from my roof pic.twitter.com/MA1B7z83u2 — Jalen Drummond (@jalen_drummond) July 18 2021

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《太陽報》（The Sun）、俄羅斯衛星通訊社報導，華府當地時間17日晚間，國民隊球場外突然傳出槍響，華府警方隨後證實有至少4人遭到槍擊受傷，不過目前危機已經解除，警方正在調查槍擊發生原因。

報導指出，槍擊發生時，場內正在進行華盛頓國民隊與聖地牙哥教士隊的比賽，場內聽到好幾聲相當大聲的「碰、碰、碰」槍響，原先球場大銀幕跑出字幕要求民眾留在場內，隨後更新訊息，告知球迷可以安全離開球場，比賽也已經取消。

Players including Fernando Tatis Jr. Just ran into stands and grabbed family members and brought them to clubhouse. pic.twitter.com/DlC1bSv3I7 — Kevin Acee (@sdutKevinAcee) July 18 2021

網路上也出現大批球迷快速離開球場的畫面。