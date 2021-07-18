百萬訂閱的YouTuber愛莉莎莎擁有清華大學人文社會學士、英國斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde）行銷碩士的高學歷，但近年屢陷入負面風波，先是「喝橄欖油排膽結石」影片惹爭議，後來又脫口萬華是毒窟遭網友圍譙，被父母強制帶回老家才恢復平靜的防疫生活。近日愛莉莎莎在IG分享近況，坦言今年的自己很不幸，本來打算飛美國打疫苗但泡湯，賠的錢還超過去年的收入。

愛莉莎莎16日在IG表示：「原本申請了一本新的護照，興致沖沖的準備去美國打疫苗，現在在台灣等疫苗中。」她感嘆今年對自己來說，是個不見棺材不掉淚的一年，以前都覺得自己很完美又幸運，想不到今年壞事連連，從這些不幸中驚覺自己有很多缺點，「現在的我很討厭自己，我不夠懂法律，脾氣不夠好，講話太直接，做事太不謹慎，還有不夠謙虛，這些真的讓我在今年吃了超大超大超大的虧！」

愛莉莎莎更直白地吐露財務狀況：「我今年賠的錢可能比我去年一年賺的還多」她坦言有時候懊惱到很想撞牆，不過轉念思考，只要有反省和改進，人生到低谷也會反彈，雖然無法承諾自己能把所有的缺點一一修正，畢竟是後天養成20幾年的習慣，但她願意放手一搏跟命運拔河，期許自己有一天能通過人生的課題。