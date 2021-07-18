中央流行疫情指揮中心宣布微解封，但傳出行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞出現違規群聚，據了解，事發地點「牡丹灣villa」的員工表示當天的監視錄影「沒有存檔」，引發討論；對此，網紅歷史哥就發文狠酸，「噁心大人」又要秀下限了！

這起爭議事件發生在13日微解封首日，民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客包下數間每晚訂價1萬8000到2萬7000元不等的豪華房間，預計行程為3天2夜，但違規在餐廳煮火鍋、飲酒，疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房，池畔烤肉也取消。

民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客違規群聚用餐。（民眾提供）

熟知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。

陳政聞最為人所知的，則是2018年10月17日，他在於政論節目中，批評前高雄市長韓國瑜粉絲頁小編王律涵「年輕人可以做錯事，不能做壞事」，最後卻被王律涵回嗆「你們這些大人有多噁心」，成為各界關注焦點。

事件爆發後，更傳出屏東縣政府要求相關證據進行調查時，牡丹灣員工竟表示當天的監視錄影「沒有存檔」，引發「國防布」爭議；歷史哥更直言，這群「噁心大人」恐怕又要秀下限了，更狠酸「這當然不是官官相護」、「這個時候那些正義魔人、側翼又通通不見了？」