牌癮止不住？三級警戒全台微解封，高雄市警察局楠梓分局接獲線報，指有人在大樓住家內群聚大肆喧嘩，影響住戶安寧，警方到場發現5名男女群聚聊天打牌，5人驚見警方反問：「不是微解封」了嗎？員警解釋微解封規定後，將5人開單舉發，移請衛生局裁罰。

中央宣布三級警戒微解封，高雄市長陳其邁日前強調，維持禁止室內群聚打麻將，不過有大樓住戶卻在微解封，邀約友人到家中打麻將，因喧嘩吵鬧聲引起其他住戶不滿，報警處理。

楠梓警分局於7月16日晚間7時31分接獲民眾報案，稱有人在大樓住家內群聚大肆喧嘩，影響住戶安寧，立即派遣警力前往現場了解。

警方到場由大樓主委陪同進入屋內，發現室內聚集5人，現場擺放麻將桌及麻將牌，經警方了解，同住一起的僑生22歲曾女及23歲劉女，因疫情期間久未出門，政府宣布微解封後，便邀約同是僑生的24歲友人林男及21歲施女、22歲何女至家中打牌聊天群聚。

5人一見警方到場，竟然反問「不是微解封」了嗎？經警方解釋，國內疫情趨緩，逐步朝有條件開放微解封邁進，但室內打麻將非屬微解封的範籌，且她們非屬同居一室的家人，且進行非必要性的室內活動群聚，已明顯違反傳染病防治法規定，5人聽完後才知「事情大條」，但為時已晚，警方當場開單舉發，全案移請主管機關衛生局裁罰。