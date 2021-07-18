陳政聞於2018年10月，在政論節目上，被韓國瑜的小編王律涵嗆「噁心的大人」。（取自中天轉載三立Youtube頻道）

曾被韓小編嗆「噁心的大人」 陳政聞敗選反升官│中視新聞 20190504

中央流行疫情指揮中心宣布微解封，但屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有民眾踢爆，其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。網友挖出，陳政聞最於2018年10月17日，在政論節目中，批評前高雄市長韓國瑜粉絲頁小編王律涵「年輕人可以做錯事，不能做壞事」，最後卻被王律涵回嗆「你們這些大人有多噁心」，成為各界關注焦點。

中央流行疫情指揮中心宣布微解封，但屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有18名老顧客直接餐廳煮火鍋、飲酒。更有民眾踢爆，其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，消息傳出讓民眾直批，根本是只許州官放火、不准百姓點燈。

對此，網友挖出，陳政聞最為人所知的，卻是2018年10月17日，他在於政論節目中，批評前高雄市長韓國瑜粉絲頁小編王律涵「年輕人可以做錯事，不能做壞事」，最後卻被王律涵回嗆「你們這些大人有多噁心」，成為各界關注焦點。

2018年韓國瑜選高雄市長，聲勢高漲，卻被民進黨不斷攻擊，說韓的粉絲團都是外國殭屍帳號，還說他們花錢買網軍攻擊陳其邁。韓國瑜的小編王律涵，親自上政論節目辯論，年僅22歲的她，完全不怕綠營政壇老鳥的圍剿，直接對陣綠營抹黑，嗆「你們這些大人真的很噁心」。

王律涵於2018年10月在三立陳斐娟主持的政論節目中，面對陳政聞，毫無懼色表示，「如果我們有錢可以買假帳號，也不會幫你按讚，會檢舉你們，但我們沒有錢，所以不會做這種噁心的事情，要攻擊會按讚嗎？是你們在抹黑我們」。

陳政聞當時回應，「年輕人可以做錯事，不可以做壞事」，王律涵反嗆，「是你們這些大人才奇怪吧，我們長大之後才知道你們這些大人多噁心！」

陳政聞於2018年高雄市議員選舉落馬後，於2019年出任行政院南部辦公室執行長。國民黨台北市議員張斯綱當時表示，敗選者要沉潛、反省一下，但沒想到敗選者一一復活。國民黨高雄市議員陳美雅也認為，民進黨在用人上兩套標準，只要是他們的人，即使敗選，馬上安排官位。