中央警察大學二技考試放榜，台中市政府警察局第四分局傳來捷報，大墩派出所警員陳柏叡利用上班之餘埋頭苦讀，考取僅有9個錄取名額的行政學系，所長葉信良特地協請姜姓書法名家揮毫贈送「金榜題名」4字墨寶，鼓勵其他同仁見賢思齊，勉勵陳柏叡持續進取，堅持挑戰自我造就非凡。

警察專科學校23期畢業的陳柏叡，從警逾15年，其妻同為警職，兩人育有一子一女，兩名幼子長期耳濡目染下，對於警察除暴安良、維持社會秩序的正義形象憧憬不已，陳柏叡為了給子女榜樣，與妻子商討後，下定決心報考警大。

但因平日公務繁忙，要重拾書本靜下心來讀書，實屬不易，陳柏叡接連落榜3次，每當看到榜單上沒有自己的名字時的心灰意冷，挫敗感油然而生。

所幸長官和家人的不斷鼓勵，抱持著再拚最後一次的信念，挑燈夜戰、日夜苦讀，皇天不負苦心人，進入錄取名額僅個位數的警大二技行政學系，全家人開心不已，直呼，「爸爸好厲害喔！」

陳柏叡表示，未來不論在哪個崗位上，都會秉持從警初心，為轄區治安與保護人民安全奉獻心力。

台中市警察局第四分局大墩所所長葉信良表示，成功絕非偶然，所有收穫都是一點一滴累積而成，非常支持同仁進修，好的學習氣氛會感染他人，帶動整體進步。