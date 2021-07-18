去年新北市男子林偉華因故與家人爭吵後，潑汽油在自家彩券行縱火，導致母親燒死，姊姊受傷，台北地方法院依殺害直系尊親屬等罪將林男判處有期徒刑17年，經上訴，法官考量林男仍有羈押必要，裁定延長羈押2個月。

去年1月，新店區中興路三段一處彩券行，36歲的林男與家人爭吵後，不顧73歲母親及37歲的姊姊還在店內，持汽油縱火燒毀彩券行，母親逃生不及，救出時已失去生命跡象，原本擔任百貨公司櫃檯服務人員的姐姐多處燒燙傷，目前仍在復健中。

警方調查，林姓男子在自家彩券行上班，長期精神不穩定，經常與家人因瑣事爭吵，也曾向父親潑汽油，揚言要同歸於盡；案發當日晚間6時，林男認為姐姐向父親說他壞話，便騎車到加油站購買汽油，返回彩券行後，不顧店內還有母親，便朝姐姐身上狂潑油，並以打火機引燃火苗。

當時林男縱火後，迅速步行離開現場，警消到場時，小小的彩券行店舖已陷入茫茫火海，火勢甚至蔓延到隔壁洗車場，經緊急灌救將人救出後，林男的母親 不幸傷重不治，其姐姐則重傷。

刑事部分，台北地院一審依殺害直系尊親屬、縱火罪嫌處17年徒刑，經上訴二審，高等法院今首度提訊林男開庭，林男透過律師答辯，指稱自己並無縱火本意，案發當時是被其姐姐激怒，才一時以打火機點燃火苗。

面對法官提問，林男才神色慌張地吐出心聲，林男說，「真的非常後悔也很抱歉，犯下此案之後，都覺得乾脆槍斃我算了」。民事賠償部分，台北地院判林男須賠償其父親331萬元、其姐姐332萬元。

北院考量林男犯後多次表達悔悟，受創最鉅的其中家屬、父親向法官表達請再予被告機會，多名友人仍願多次探視林男給予行動予以心理支持，法官認定他尚與泯滅天良，窮凶極惡之徒有別，輕判17年，上訴後，高院審理中