來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，生肖屬馬、蛇、猴、雞、龍的人本周運勢最旺，有貴人相助，事業上順順利利，有加薪、升職機會，迎來近期的好運高峰。

▍1.生肖馬

屬馬人本周有貴人指路，財運旺盛，有機會輕​​鬆獲得大筆錢財，周四「六合」，周日「三合」，往財富自由之路邁進，富貴多多令人羨慕。工作上也是得心應手，事業上能獲得長官信任和支持，薪水有望大幅度提升。

▍2.生肖蛇

屬蛇人周一帆風順，美事多多，周五「六合」，周六「三合」，可得到很大進步，工作、課業容易做出成績。求財順利，收入可觀，金錢運勢全面提升，特別適合與朋友們聯繫感情，可迎來更多好運。

▍3.生肖猴

屬猴人本周有貴人，時來運轉，要好好把握。周一「三合」，周二「六合」，事業上有所收穫，不是職位得到提升就是得到難得的深造機會。收入高、存款多，生活水準也提高了，購物無壓力，想買什麼就買什麼，太開心了。

▍4.生肖雞

屬雞人本周萬事如意，周一「六合」，周二「三合」，事業運好，工作順利，能發揮自己的聰明才智，升職位，漲薪水。同時迎來財運上的開門紅，貴人相助賺錢順利，手頭寬裕心不慌，毫無經濟壓力，日子輕輕鬆鬆。

▍5.生肖龍

屬龍人本周的運勢是越往後運氣越好，周五「三合」，周六「六合」，工作上容易事半功倍，生活無憂無慮，心情愉悅，個人狀態佳。周六「咸池」桃花逢「六合」，單身的能夠遇到一見鍾情的伴侶，已婚者和愛人恩愛無比。

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