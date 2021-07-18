惠台政策千年一遇川渝經濟圈發展

近年來，四川以成渝地區雙城經濟圈建設為戰略引領，面開放新態勢，全省地區生產總值從2012年的2兆3900億元增加到2020年的4兆8600億元、邁上兩個兆以上的台階，居全國第六。四川與台灣的各項交流合作也越來越密切、越來越深入，據四川省台辦主任羅志平表示：川台交流合作有三個關鍵字可以說明，一、合作有深度，去年以來，我們積極應對新冠肺炎疫情影響，緊貼台企發展需求，加強全省各方聯動，及時幫助企業解決用工、融資、物流、通關等問題，去年6月在川台企就實現全面復工複產。二、交流有熱度，去年以來，我們努力克服疫情，創新推動川台社會各領域“上至雲端、下至社區”的互動交流。三、落實有力度，我們持續落實貫徹中央各項惠台利民措施，“川台70條”、“支持台企12條”、“26條”和 “農林22條”操作指南的相繼落地，不斷完善了臺胞台企在四川享有同等待遇的制度保障。我們充分發揮全省各有關部門聯絡員工作機製作用，大力推動政策落實。推動成渝地區雙城經濟圈建設是以中共總書記習近平為核心的黨中央作出的重大決策部署，2020年10月，習近平主持召開中共中央政治局會議審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》，為雙城經濟圈建設繪就宏偉藍圖。

中國牙谷 成都資陽高新區一顆璀璨之星

中國口腔市場規模到2020年已經成長到1000億元人民幣(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

受政策原因的影響，台灣的種植牙市場長期以來都是自產自銷，早已趨近飽和，想在台灣再有所突破，空間很小。四川鴻政博恩口腔科技有限公司總經理林政緯接受兩岸媒體川渝行時提出他的觀察，他表示，大陸在這一方面有著巨大的市場潛力，大陸市場就是臺胞的發展之路。2017年，39歲的林政緯做了一個在外人看來“很大膽”的決定——離開台灣的家人，隻身來到四川資陽發展，以技術入股的方式加入博恩口腔集團，並擔任集團旗下四川鴻政博恩口腔科技有限公司的總經理。四川省資陽市給予了發展牙科產業大力支持，市政府會幫助企業取得註冊證，讓產品能夠順利上市銷售。同時，大陸龐大的市場規模也是讓他決定來大陸發展的重要原因。四川鴻政博恩口腔科技有限公司所在的中國牙穀位於四川省資陽高新區雁南湖片區，距成都天府國際機場18公里，毗鄰高鐵資陽西站，占地8900畝，是資陽市按照“政府引導、市場運作”原則和“整合投資實體、促進標準制定、貫通產銷銜接、發展產業集群”思路，打造的“產學研銷醫養”全鏈口腔基地。林政緯表示，在資陽投資建廠的好處是註冊證的取得比較容易。每個國家、地區對醫療器械監管的法規都是不一樣的，來到資陽牙穀之後，當地的藥監局以及四川省藥監局會對台資企業進行輔導，讓他們符合醫療器械法規，能夠順利取證，上市銷售。台企在大陸發展牙科產業的優勢在於技術，因為台灣比較早接觸到精密製造的技術，大陸這方面可能稍微欠缺一些。根據預計，大陸的口腔市場在2020年是1000億元的規模，預計到2030年大概會有到4500億元的規模。

四川鴻政博恩口腔公司總經理林政緯為川域渝行兩岸媒體現場解說(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

據介紹，資陽市的中國牙穀產業從無到有，正形成規模，與華西口腔醫學院、國家衛健委國際交流中心等全球戰略夥伴建立合作關係；與德中工業設計協會、美國加州中心、韓國牙科器材行業協會等國際招商平臺合作實施全球招商；與全球前20強口腔企業全部建立聯繫機制。截至目前，累計簽約引進企業77戶，其中全球口腔前20強企業達到4戶。2020年口腔產業實現產值14億元。