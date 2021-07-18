第20屆台中市金手獎選拔15日截止報名，共計52家績優企業參與角逐，創20年來報名家數新高。台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊18日表示，報名踴躍，突破歷年的報名家數，疫情期間能夠逆勢成長的優質企業，相當不簡單，強強競爭下獲獎者肯定含金量十足。

台中市金手獎今年邁入第20屆，報名期間恰逢全國疫情三級警戒，宣傳相當困難，黃于珊強調，工策會隨即改變策略，不僅首次開放線上報名，更辦理2場線上說明會，高達上百家企業主參與表示高度興趣，報名期間全體同仁兢兢業業，所幸最後報名家數在疫情艱難環境中仍創佳績。

黃于珊指出，疫情期間忙防疫、又忙趕單，準備參賽實為不易，且獎項要求企業需近3年其中2年稅前稅後均獲利，在疫情重創全球經濟下，還能交出漂亮成績單，絕對是經營有方，為此，這屆更增設三名評審團大獎，以肯定表現特別卓越的績優企業。

疫情重創觀旅及服務業，但台中市的製造業體質良好，全球疫情逐漸受到控制，訂單能見度上看第四季。

黃于珊說，今年第一季台中市六項經濟指標更穩坐六都第一，包括金手獎得主新虎將機械，預計斥資3億元在台中興建2廠，足見台中製造業的深厚實力。

台中市金手獎是僅屬於台中市製造業的最高榮譽，歷年來超過300家在地績優廠商獲頒此項殊榮，所有報名企業都將經過評審團嚴格的評定，選拔出經營穩健、對社會有具體貢獻的中小企業製造業給予公開表揚，藉此提升台中產業動能，讓金手20，榮耀蛻變。