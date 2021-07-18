女星陳美鳳以凍齡顏值和前凸後翹的S身材，擁有「最美歐巴桑」的美名，而65歲陳美鳳日前則曬出接種疫苗照，透露自己在15日已施打莫德納疫苗，不少粉絲都貼心叮嚀陳美鳳要多休息、多喝水，不過則有網友留言「阿嬤辛苦了」，也釣出陳美鳳現身回應。

陳美鳳在15日接種莫德納疫苗，她也有感寫下：「感謝辛苦的醫護人員，照顧好自己也是保護別人」，陳美鳳接種完疫苗有補充足夠水分，經過一晚休息後，她發文笑說：「鳳鳳要來吃午餐啦，感覺胃口變很好耶」。

好姊妹藍心湄留言問「有吸湯匙嗎？」陳美鳳也曬出手臂吸湯匙照，不過她也透露，助理沒有打疫苗，但也能吸湯匙，推測應是體質關係，而陳美鳳發文吸引王彩樺、連靜雯、許富凱、吳申梅等藝人以及粉絲留言關心，不過則有網友留言「阿嬤辛苦了！」對此，還釣出陳美鳳回應：「我是台灣最尚水的歐巴桑不是你的阿嬤沒禮貌」。

陳美鳳回應網友。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

陳美鳳展現高EQ已非首次，她日前曬出與毛孩子合照，就有粉絲心疼留言：「小鳳鳳 你太孤單了 只有狗陪你」，對此，陳美鳳冷靜說：「不孤單 就算我有小孩他們也不一定陪在我身邊！」回應獲得網一片好評，至於有酸民無端嗆「妳有愛心嗎，不是老一輩的篷（捧）妳、誰認識妳，現在還在秀」，陳美鳳則高EQ回應「謝謝指教」，不愧是見過大風大浪的大姊大。

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