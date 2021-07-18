「烟花」颱風侵台灣機率大增，周三、四發海陸警，北部地區首當其衝。（翻攝自氣象局）

位於台灣東方海面的今年第六號颱風烟花，在今天清晨2點形成，早上8點中心位置在鵝鑾鼻東方1250公里的海面上，預測西北轉西方向前進，預估周二到周四受颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短暫雨，周五最接近台灣，北部影響最大，若高壓增強，路徑不排除往南修，直撲台灣，且颱風位於大低壓帶，與其他熱帶系統會有哪些相互作用、發展的強度，需要密切觀察。

氣象局表示，預估周二至周四（20至22日），受颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短暫雨，隨著颱風越接近，周三、周四北部地區降雨機率提高，預估最快周三(21日)下半天可能發布海上颱風警報，周四(21日)上半天發布陸上颱風警報。

氣象局表示，颱風預估影響最明顯時間在周五至周六（23至24日），受颱風或颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨發生，預估在南海東側的低氣壓，未來有逐漸增強的趨勢，但在大低壓環流環境影響，烟花與它會有哪些交互作用，需要密切觀察。

氣象局表示，未來颱風持續向西移動的過程中，周二（20日）開始北部、東半部、恆春半島沿海有長浪發生。預估周二至周四颱風向西移動，周五最接近，若太平洋高壓增強，路徑往南偏，有侵台可能，由於颱風位於大的季風環流裡面，颱風發展的強度、大小，與其他熱帶系統的相互作用，都要提高警覺，目前預估煙花颱風影響台灣機率正在提高。

氣象局表示，目前預估周二到周四有短暫陣雨，周五全台都有下雨機會，在周五之前，路徑還有很大的不確定性。