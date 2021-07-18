萬華旅店男子大腿遭劃傷 警追幕後藏鏡人

北市成都路一處日租套房18日凌晨1時許，發生房客遭利刃劃傷大腿，櫃檯人員見狀，立刻通知警消到場，員警從監視器畫面，發現案發時一台租賃轎車停靠店門口，車上下來3人，疑似早就得知傷者住在11樓，進入屋內以尖刀刺傷房客後隨即離去，警方不排除是債務問題早已得知傷者房號，短短數分鐘行凶後離去。

受傷的男子年約40多歲，17日下午入住旅店，但登記住房並不是入住本人，凌晨1時許，3名男子進入旅店後，不到5分鐘，男子被人發現躺在屋內地板，左大腿則有明顯傷口，3人隨即駕車離去，由於傷者身上並沒有證件，警方已聯繫登記住本人，但實際登記入住客人則稱「人不在台北」，警方已通知到案說明。

警方懷疑，3名駕車男子是受人指使，根據車牌，已經找到租車男子，但他稱只是將幫忙租車，不知車輛開到哪裡去。另外，警方釐清套房承租者與傷者之間的關係，通知到案說明，釐清2人之間是否有債務糾紛。