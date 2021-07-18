受各國疫情嚴峻影響，國內毒品市場因供貨量減少造成價格飆漲，跨國毒品走私集團見有暴利可圖，竟持續鋌而走險企圖走私。刑事局與泰國肅毒局合作，16日在曼谷查獲台籍徐姓男子，企圖將30公斤、黑市價超過6000萬元的K他命，夾藏在香皂禮盒中以空運方式闖關來台。這已是近一年來，台泰警方合力偵破的第六起台嫌走私毒品案。

毒小在泰國購買香皂禮盒，藏30公斤K毒在內欲空運回台。(刑事局提供)

警方調查，泰國自去年4月疫情大爆發關閉國境至今，32歲徐嫌今年5月先從台灣飛抵柬埔寨，隔月再以陸路偷渡到泰國，落腳在曼谷匯狂區一處獨棟民宅。附近居民看到有陌生台籍男子出現，且行跡可疑，遂向泰國警方舉報。

泰國肅毒局通知刑事局駐泰聯絡官成立專案小組共同偵辦，經多日跟監埋伏蒐證，發現徐嫌曾到曼谷著名的洽圖洽市場購買數十箱各式香皂、線香禮盒，懷疑他準備將毒品夾藏在禮盒內，以航空貨運方式走私毒品回台，專案小組16日搜索徐嫌租屋處，當場查獲約30公斤K他命，徐嫌見無法狡賴只能坦承犯案。

警方表示，疫情爆發前，K他命在國內每公斤約100萬，因供需失衡目前已翻倍漲到每公斤超過200萬。警方說，「殺頭生意有人做，所以還是有不少嫌犯甘冒風險企圖走私毒品。」

刑事局自去年4月迄今，與泰國警方聯手，在當地偵破至少6起台嫌企圖走私毒品案，查獲320公斤海洛因、104公斤安非他命、341公斤K他命等數量龐大的各式毒品，去年底更合力攔截一批300公斤K他命，及時將毒品阻絕於境外。