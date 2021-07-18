新北市新店區林姓男子去年初因故與家人爭吵後，潑汽油在自家彩券行縱火，導致母親燒死，姊姊受傷，一審依殺害直系尊親屬等罪判處林男有期徒刑17年。案經上訴，台灣高等法院認為林男弒母涉嫌重大，為確保案件順利進行，裁定自下周起第二度延押2個月。

37歲林男涉嫌於去年1月，在家人經營的新店區某彩券行內，與家人爭吵後，不顧七旬老母親與姊姊還在店內，竟持汽油縱火燒毀彩券行，母親逃生不及，救出時送醫不治，姐姐則多處燒燙傷，林男被捕後遭收押。

台北地院去年12月底審結，依殺害直系尊親屬等罪判處林男有期徒刑17年，另民事賠償部分，北院判決林男須賠償父親331萬元、賠償姊姊322萬元。

案經上訴，高等法院認為，林男涉犯殺害直系血親尊親屬等罪嫌疑重大，今年2月19日執行羈押，合議庭第1次延長羈押至7月18日

由於林男延長羈押期間即將屆滿，合議庭日前審理後，認為林男涉犯殺人重罪，羈押原因仍存在，有繼續羈押之必要，裁定下周一(19日)起，第2次延長羈押2月，至9月18日止。