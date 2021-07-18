台中市夜市13日起微解封，市府經發局截至16日已受理30件申請案，共核准27場夜市防疫計畫，目前稽查情形良好，業者皆有依防疫計畫落實各項管制措施，攤商及民眾全力配合，未來將持續稽查，確保攤商及民眾健康無虞。

市府經濟發展局長張峯源當天帶隊兵分六路稽查逢甲等夜市外，並自14日起連四天，由副局長李逸安、主任祕書倪世齡、專門委員林敏棋及謝公耀，分別帶隊至清水五權夜市、旱溪夜市、太原觀光夜市、捷運夜市、大慶夜市、逢甲夜市等進行防疫措施稽查。

張峯源表示，為執行夜市「穩健解封」，維持夜市攤商正常經營，取得經濟與防疫之間的平衡點，經發局於7月8日公告「台中夜市防疫計畫申請須知」後，陸續受理夜市提交防疫計畫書，並由經發局採書面審查及現場勘查等二階段審查，截至7月16日止，已受理30件申請案，共核准27場夜市防疫計畫。

其中，除原列管11場合法夜市攤集區外，其餘16場如大里區勝利夜市、梧棲區草湳夜市、沙鹿區靜宜觀光夜市、潭子區勝利夜市、大雅區雅潭夜市、龍井區龍津夜市、太平區東平夜市、霧峰區的四德夜市、南北勢夜市、大東家觀光夜市、烏日區溪南夜市、龍井區龍津夜市、沙鹿區靜宜觀光夜市、豐原區陽明夜市、葫蘆墩夜市及東勢區圓點點夜市等在地傳統夜市按照防疫計畫執行並設置「社交距離宣導員」，以隨時提醒消費民眾保持社交距離。

30場申請夜市辦理的現勘，經發局動員超過60人次，每場夜市復業當日均有派員前往稽查，總計已動員超過50人次，截至目前稽查情形良好，業者皆有依防疫計畫落實各項管制措施，攤商及民眾也極力配合，同時各夜市「社交距離宣導員」的設置發揮功效，隨時提醒民眾注意彼此社交距離。

並巡視民眾有無邊走邊吃的情形，雖偶有遇到少數民眾不知曉禁止規定，經現場勸導皆能立即改善，後續仍將持續稽查，避免業者心存僥倖忽略該有的作為。

為兼顧守護市民健康及業者經濟，經發局仍然呼籲攤商與民眾應遵守「三不吃」規定，包括禁內用、禁試吃與禁邊走邊吃。若個別攤商或夜市違反防疫規定，經發局將依情節輕重處3000元至1萬5000元罰鍰。

經發局強調，市長盧秀燕致贈印有「愛的距離」口罩給部分夜市攤商，鼓勵攤商佩戴宣導防疫，並時刻提醒自己與民眾，應保持社交距離。微解封感謝各夜市管委會及業者的用心配合，讓防疫措施即刻到位，不僅攤商能恢復營業，民眾再次享受逛夜市的樂趣。