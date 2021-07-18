魚子醬擁有「海中珍鑽」之稱，品嚐時建議使用貝殼湯匙，最能品嚐真實的香氣及風味。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣 )

設計魚子醬月餅的法籍甜點主廚Gael Majchrzak，有逾25年廚藝資歷。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）

Royal Caviar Club 的魚子醬月餅皆，標榜每個內使用多達6克的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）

訂購Royal Caviar Club 皇家奢華魚子醬月餅及頂級魚子醬雙重禮盒組，可額外獲贈專屬貝殼湯匙及開瓶幣。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）

今年中秋，食饕與吃貨可以嘗到以「海中珍鑽」魚子醬入餡作的奢華月餅啦！看好台灣高端美食餐飲與送禮市場，香港頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」決定將去年在香港首次推出即熱賣的「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」引進台灣，並在台成立「皇籽匯 台灣」公司行銷推廣「Royal Caviar Club」的魚子醬與香檳及相關產品，首波即推出魚子醬月餅，全台預購限量僅500盒，每盒6入，售價3980元，8月8日前預訂可享88折早鳥優惠。

松露、鵝肝、魚子醬向來被西方廚界視為三大頂級食材，其中魚子醬更被視為「海中珍鑽」，是高檔頂級餐廳與名店名廚傳遞非凡舌尖體驗的重要食材。香港「Royal Caviar Club」是由有「The Caviar Lady」之稱的的魚子醬專家奧克珊娜‧佐根(Oxana Dragun)所創立，她來自魚子醬之鄉俄羅斯，為尋找高品質魚子醬，足跡踏遍世界各地，並與全球頂尖的鱘魚養殖場合作，使用俄羅斯及伊朗的傳統永續環保養殖技術，純手工製作出一粒粒純天然不含防腐劑、矜貴優質的魚子醬。

香港「Royal Caviar Club」的魚子醬和香檳主要供應給五星級奢華酒店及米其林餐廳，去年(2020年)更首度於香港推出品牌獨創的中秋「魚子醬月餅」，限量2000盒在三週內即售罄。今年，「Royal Caviar Club」推出頂級中秋月餅禮盒，由擁有逾25年豐富資歷的法籍甜點主廚Gael Majchrzak設計皇家奢華魚子醬月餅禮盒，憑藉其匠心獨運的創新巧思及精湛工藝技法，以口感滑韌的冰皮包覆極其珍貴、具有獨特清甜爽脆、蘊含堅果香氣並帶有橄欖綠及棕色色澤的黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，分別搭配馬達加斯加香草及奶油乳酪，悉心製成美味月餅。自上週於香港推出即造成空前絕後的搶購熱潮，預購首三日銷售已逾3500盒。

鑑於台灣食客吃食品味日趨國際化，並看好台灣高端送禮市場，「Royal Caviar Club」今年1月正式在台設立「Royal Caviar Club皇籽匯台灣」公司，同時將過去罕見的魚子醬月餅引進台灣。

「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」的月餅每盒6入，每顆月餅皆使用重達6公克、標榜內月富含豐富維生素、礦物質且少油少鹽低熱量的頂級黃寶石魚子醬。此外，品牌亦推出另外兩款中豪華禮盒組，一是皇家奢華魚子醬月餅(6入)搭配 白銀鱘魚子醬(30g)禮盒組，原價6380元、優惠價5980元。另外一款則是皇家奢華魚子醬月餅搭配由兩種珍貴鱘魚混合、有琥珀色澤並蘊含特殊馥郁奶油風味的黃金混合魚子醬禮盒組，原價7880元、優惠價6780元。凡購買雙重豪華禮盒組，還可額外獲贈專屬貝殼湯匙及開瓶幣。凡訂購10盒以上至30盒，享95折優惠；31盒至50盒，享9折優惠。訂購20盒(含)以上，還可享台灣本島免費宅配送貨服務一次。