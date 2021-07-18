魚子醬擁有「海中珍鑽」之稱，品嚐時建議使用貝殼湯匙，最能品嚐真實的香氣及風味。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣 )
魚子醬擁有「海中珍鑽」之稱，品嚐時建議使用貝殼湯匙，最能品嚐真實的香氣及風味。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣 )
設計魚子醬月餅的法籍甜點主廚Gael Majchrzak，有逾25年廚藝資歷。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）
設計魚子醬月餅的法籍甜點主廚Gael Majchrzak，有逾25年廚藝資歷。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）
Royal Caviar Club 的魚子醬月餅皆，標榜每個內使用多達6克的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）
Royal Caviar Club 的魚子醬月餅皆，標榜每個內使用多達6克的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）
訂購Royal Caviar Club 皇家奢華魚子醬月餅及頂級魚子醬雙重禮盒組，可額外獲贈專屬貝殼湯匙及開瓶幣。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）
訂購Royal Caviar Club 皇家奢華魚子醬月餅及頂級魚子醬雙重禮盒組，可額外獲贈專屬貝殼湯匙及開瓶幣。（圖／Royal Caviar Club 皇籽匯台灣）

今年中秋，食饕與吃貨可以嘗到以「海中珍鑽」魚子醬入餡作的奢華月餅啦！看好台灣高端美食餐飲與送禮市場，香港頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」決定將去年在香港首次推出即熱賣的「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」引進台灣，並在台成立「皇籽匯 台灣」公司行銷推廣「Royal Caviar Club」的魚子醬與香檳及相關產品，首波即推出魚子醬月餅，全台預購限量僅500盒，每盒6入，售價3980元，8月8日前預訂可享88折早鳥優惠。

松露、鵝肝、魚子醬向來被西方廚界視為三大頂級食材，其中魚子醬更被視為「海中珍鑽」，是高檔頂級餐廳與名店名廚傳遞非凡舌尖體驗的重要食材。香港「Royal Caviar Club」是由有「The Caviar Lady」之稱的的魚子醬專家奧克珊娜‧佐根(Oxana Dragun)所創立，她來自魚子醬之鄉俄羅斯，為尋找高品質魚子醬，足跡踏遍世界各地，並與全球頂尖的鱘魚養殖場合作，使用俄羅斯及伊朗的傳統永續環保養殖技術，純手工製作出一粒粒純天然不含防腐劑、矜貴優質的魚子醬。

香港「Royal Caviar Club」的魚子醬和香檳主要供應給五星級奢華酒店及米其林餐廳，去年(2020年)更首度於香港推出品牌獨創的中秋「魚子醬月餅」，限量2000盒在三週內即售罄。今年，「Royal Caviar Club」推出頂級中秋月餅禮盒，由擁有逾25年豐富資歷的法籍甜點主廚Gael Majchrzak設計皇家奢華魚子醬月餅禮盒，憑藉其匠心獨運的創新巧思及精湛工藝技法，以口感滑韌的冰皮包覆極其珍貴、具有獨特清甜爽脆、蘊含堅果香氣並帶有橄欖綠及棕色色澤的黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，分別搭配馬達加斯加香草及奶油乳酪，悉心製成美味月餅。自上週於香港推出即造成空前絕後的搶購熱潮，預購首三日銷售已逾3500盒。

鑑於台灣食客吃食品味日趨國際化，並看好台灣高端送禮市場，「Royal Caviar Club」今年1月正式在台設立「Royal Caviar Club皇籽匯台灣」公司，同時將過去罕見的魚子醬月餅引進台灣。

「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」的月餅每盒6入，每顆月餅皆使用重達6公克、標榜內月富含豐富維生素、礦物質且少油少鹽低熱量的頂級黃寶石魚子醬。此外，品牌亦推出另外兩款中豪華禮盒組，一是皇家奢華魚子醬月餅(6入)搭配 白銀鱘魚子醬(30g)禮盒組，原價6380元、優惠價5980元。另外一款則是皇家奢華魚子醬月餅搭配由兩種珍貴鱘魚混合、有琥珀色澤並蘊含特殊馥郁奶油風味的黃金混合魚子醬禮盒組，原價7880元、優惠價6780元。凡購買雙重豪華禮盒組，還可額外獲贈專屬貝殼湯匙及開瓶幣。凡訂購10盒以上至30盒，享95折優惠；31盒至50盒，享9折優惠。訂購20盒(含)以上，還可享台灣本島免費宅配送貨服務一次。

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